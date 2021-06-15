شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» تتيح خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية ومتاحة عبر منصة “أبشر” أفراد. ويتم الاستفادة منها من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة “أبشر” الإلكترونية. وأشارت الأحوال المدنية إلى أن الخدمة تتطلب إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.

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