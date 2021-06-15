شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تدين استهداف الحوثي لمدرسة في عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم الإرهابي الحوثي على إحدى مدارس منطقة عسير. وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي بتويتر: “ندين بشدة هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على مدرسة في منطقة عسير بالسعودية والتي ألحقت أضراراً بها”. وأضافت : ” تهدد مثل هذه الهجمات حياة المدنيين، بمن فيهم أطفال المدارس، ونضم صوتنا إلى الدول الأخرى لإدانة الهجوم، وندعو الحوثيين إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار.”

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