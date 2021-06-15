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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: استدعاء 105 شاحنات «ايسوزو» لخلل قد يؤدي لتعطل المركبة عن العمل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 105 شاحنات ايسوزو “N&Q-Series” 2015 – 2021.
واوضحت التجارة أن سبب الاستدعاء هو احتمالية عدم إحكام شد صامولة براغي الربط في المحور الخلفي بعزم الدوران مما قد يؤدي إلى انحراف المحور الخلفي وتعطل المركبة عن العمل.
ودعت التجارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي :هنا.
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