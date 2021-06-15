السفير التونسي في موسكو يأمل بفتح الحدود عن قريب مع روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mariem Gdira

وأشار الدبلوماسي إلى أن تونس بدأت تفتح حدودها تدريجيا بناء على الوضع مع فيروس كورونا المستجد في العالم.

وأضاف بن سالم إن "تونس تأمل في أن يحقق التطعيم السريع في بلاده ودول أخرى مناعة القطيع، الأمر الذي سيرفع قيود السفر العالمية ويسمح للناس بالعودة إلى حياتهم الطبيعية".

وتابع بن طارق السفير "لقد أصبح لقاح "سبوتنيك V" الروسي أول لقاح ضد "كوفيد -19" يدخل البلاد. إضافة إلى ذلك، تمتلك تونس المهارات الفنية لإنتاج اللقاح الروسي بترخيص على أراضيها ".

وفي حديثه عن إمكانية الموافقة على لقاحات روسية أخرى، أكد الدبلوماسي أن "تونس واثقة تماما من مهارات وخبرات الجانب الروسي، وبالتالي فهي تتابع باهتمام جميع البيانات العلمية وآراء الجهات المختصة في هذا الصدد".

يشار إلى أن أولى الكميات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي كانت قد وصلت مطار تونس قرطاج الدولي في شهر مارس/ آذار الماضي، وضمت 30 ألف جرعة من ضمن 500 ألف جرعة ستصل باقي دفعاتها تباعا.

وفي وقت سابق من العام المنصرم أوضح وزير السياحة التونسي الحبيب عمار أن عام 2020 كان أسوأ عام في تاريخ السياحة التونسية الحديثة، حيث انخفضت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 64% مقارنة بعام 2019، وانخفض عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 73%.