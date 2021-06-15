قبيل "مسيرة الأعلام"... بالونات غزة تشعل 10 حرائق بإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت قناة "كان" الرسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية المعنية أكدت أن تلك الحرائق تم تنفيذها بواسطة البالونات الحارقة المعبأة بغاز خفيف والتي يطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، وتحتوي مواد مشتعلة أو متفجرة.

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وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أصيب فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي مواجهات اندلعت قرب السياج الحدود.

وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال اندلاع "أعمال شغب" على خلفية "مسيرة الأعلام" المقرر انطلاقها مساء اليوم.

وأوضحت أن الجيش يستعد لسيناريوهات اندلاع مواجهات في الضفة الغربية وفي المدن العربية والمختلطة داخل إسرائيل وعلى حدود قطاع غزة.

وأخلت الشرطة الإسرائيلية جميع الفلسطينيين في ساحة باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس الشرقية، حيث ينوي المستوطنون أداء حفل راقص بالأعلام الإسرائيلية داخل الساحة، الأمر الذي قد يشعل الأوضاع مجددا بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى في المدن العربية بالداخل الإسرائيلي، بحسب مراقبين.

وأمس الإثنين، قالت حركة "حماس" على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع إلى إن"مسيرة الأعلام صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى"، داعية المقدسيين والفلسطينيين داخل إسرائيل إلى "الاستنفار وتصديهم لقطعان المستوطنين بمختلف الوسائل والأدوات".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أمس الإثنين على تنظيم المسيرة التي تم نشر 2000 شرطي لتأمينها، وذلك بعد تقييم للوضع أجراه وزير الأمن الداخلي "عومر بارليف" مع قادة أجهزة الأمن.

فيما كشفت قناة "كان" عن تكثيف الجيش الإسرائيلي من نشر منظومة القبة الحديدة بمناطق جنوب ووسط إسرائيل تحسبا لإطلاق الصواريخ من غزة.