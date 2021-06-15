شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى تفجير انتحارى بمقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قائد الجيش الوطني الصومالي العميد أذوا يوسف راغي، مقتل 10 أشخاص كانوا ينوون الالتحاق بتدريب عسكري، وإصابة 20 آخرين في تفجير انتحاري وقع بالعاصمة مقديشيو.

وأوضح راغي وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، أن انتحاريًا فجر نفسه صباح اليوم أمام قاعدة اللواء طجبدن، حيث كان يتم تسجيل مجندين جدد، معربًا عن تعازية لأسر ضحايا التفجير الإرهابي الجبان.

وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا أن هذا الفعل الإجرامي لن يؤثر على بناء وتشكيل الجيش الوطني.