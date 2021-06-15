شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعلن مبادرة لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبوغزالة، والمسئول عن قطاع الشؤون الاجتماعية، أن حدثا جانبيا رفيع المستوى تم تنظيمه حول حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات، أمس الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وأوضحت أن هذا الحدث جاء بمبادرة من دولة الكويت، كما يأتي مواصلة لسلسلة الأحداث الجانبية التي تحرص جامعة الدول العربية على تنظيمها خلال أعمال دورات مؤتمر دول الأطراف الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت أبوغزالة، إلى الاهتمام العربي والدولي بالحدث الجانبي، حيث حظى بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء التنمية والشؤون وكبار المسؤولين في الدول العربية، مشيرة إلى اهتمام اتحاد الغرف العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن مشاركة كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، للمشاركة في هذا الحدث.

وأضافت أن نتائج هذا الحدث التي وضعت الخطوط العريضة لتصور لنموذج متكامل للتحرك في فترات الأزمات والأوبئة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك الفترات الحرجة، سوف يرفع إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، ذلك فضلاً عن عرض نتائج هذا الحدث على مؤتمر وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة حول تباعات كوفيد -19.

وفي ختام تصريحها، وجهت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الشكر إلى دولة الكويت على مبادرتها، وكذلك للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، على الشراكة الفاعلة لتنظيم هذا الحدث العربي الهام، معربة عن آمالها في إطلاق تصور آلية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات خلال أعمال الدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بما يضمن الحياة الكريمة لهذه الفئة الهامة في المجتمع.