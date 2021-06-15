شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى يواصل مداولاته حول مشروع قانون الميزانية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبد الله بليحق، مواصلة مجلس النواب مداولاته في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وأشار بليحق، في تصريح صحفي، إلى أن جلسة اليوم الثلاثاء غير مذاعة، ويحضرها رئيس المجلس ونائباه الأول والثاني.

وعلق مجلس النواب الليبى جلسته أمس الإثنين بعد شجار نشب بين النائبين عبدالوهاب زويلة ومصباح دومة حول وجود القوات التركية في ليبيا.