شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم اجتماعا إقليميا حول الملكية الفكرية والتنمية المستدامة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، الاجتماع الإقليمي حول الملكية الفكرية والتنمية المستدامة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021 عبر تقنية الاتصال المرئى، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأفادت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بأهمية تعزيز استخدام نظام الملكية الفكرية وأدواتها كونها محفز حاسم للابتكار والابداع كونهما مفتاح لنجاح أهداف التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد العالمي والوطني وتشكيل مستقبل كافة البلدان.

وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة محاور أهمها استعراض جهود جامعة الدول العربية والمبادرات والاستراتيجيات التى تبنتها من خلال القمم العربية والتنموية والمجالس الوزارية لدعم الابتكار وسُبل تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، الدعم الذى تقدمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية لمراكز التكنولوجيا ودعم الابتكار، وتعزيز الابتكار الأخضر، وكذلك عرض لاهم التجارب الناجحة بمجال الابتكار ومناقشتها وذلك لتبادل الخبرات بين الدول فى هذا المجال.