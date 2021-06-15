سلطنة عمان تعلن تسجيل 3 حالات إصابة بالفطر الأسود

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة بمرض الفطر الأسود، من بين مرضى فيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة في بيان صادر عنها اليوم، إنها سجلت 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2126 حالة إصابة وتعافي 570 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 164، فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 1247.

وبحسب الوزارة، فإن إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة بلغ 238566 حالة والمتعافون 212064، والوفيات 2565 بنسبة 89% فيما بلغ عدد الحالات النشطة 23937.