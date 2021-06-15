شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح طريقة تجديد رخصة القيادة المنتهية للمتواجدين خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الإدارة العامة للمرور، عن الإجراءات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة في حال انتهائها أثناء وجود صاحبها خارج المملكة. وقالت إدارة المرور: إن المستفيد يمكنه زيارة الملحقية السعودية أثناء تواجده خارج المملكة، وإكمال اللازم حيال الفحص وتفويض من يراه لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة.

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