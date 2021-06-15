شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «Apple» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذير أمني عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية في بعض منتجات Apple. وأصدرت Apple عدّة تحديثات لمعالجة ثغرة في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخة التالية: -iOS 12.5.4 متوفر للمنتجات التالية: – iPhone 5s

– iPhone 6

– iPhone 6 Plus

– iPad Air

– iPad mini 2

– iPad mini 3

– iPod touch (6th generation) ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد. وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات.

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