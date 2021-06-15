بالفيديو.. 5 خطوات بسيطة لتجديد تراخيص الثروة الحيوانية عبر منصة «زراعي»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هناك 5 خطوات لتقديم طلب تجديد تراخيص الثروة الحيوانية والسمكية والنباتية قبل انتهائها بـ3 أشهر من خلال منصة “زراعي”. وأضافت وزارة البيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن تجديد تراخيص الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية يتطلب تسجيل الدخول على منصة زراعي. وتتمثل الخطوة التالية تتمثل في الضغط على «تراخيصي» من قائمة «طلباتي» ، ثم اختيار الترخيص المراد تجديده ثم ستظهر بيانات الترخيص، ومن ثم الضغط على «تجديد الترخيص» ثم يتم إرسال الطلب للموظفين المختصين بالتراخيص لمراجعة الطلب وبعد الموافقة على الطلب يتم تجديد الترخيص لمدة عام.

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