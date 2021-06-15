رهف القنون تتجاهل أزمة طفلتها وتظهر بالمايوه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نشرت الفتاة السعودية الهاربة والحاصلة على حق اللجوء في كندا رهف القنون، صور جديدة لها وهي تستمتع بوقتها على أحد الشواطئ، فيما تجاهلت أزمة طفلةها الأخيرة.



وظهرت رهف القنون في الصورة الأولى التي نشرتها عبر حسابها في “إنستجرام”، وهي تقف بالمايوه على شاطىء البحر بينما كانت في الصورة الثانية تضحك برفقة إحدى صديقاتها، حيث أثارت موجة من الجدل بين متابعيها.

وكان صديق رهف القنون، ووالد ابنتها، فاجأ الجميع بنشر فيديو يكشف خلاله أنه لا يستطيع الوصول إليها، حاملاً ابنتهما بين ذراعيه ويبحث عنها في الشارع بينما هي تبكي.

وقال صديق رهف السابق، في بث مباشر أنها لا ترد على الهاتف، وطلبت منه رمي ابنتهما في ملجأ للتبني بعد عام من استقبال وزيرة خارجية كندا لها شخصياً.

وكان زوج رهف قد توعدها بأنه سيقاتل من أجل حضانة ابنته وأنه لن يتركها مهما كلف الأمر من مال، وذلك بعد إعلان انفصالهما.

وكتب الكونغولي لوفولو أندي والد طفلة “رهف” وصديقها السابق منشورين له عبر خاصية “الاستوري” في حسابه على موقع “إنستجرام”، إنه لن يترك طفلةه وسيحصل على الحضانة مهما كلفه الأمر من مال.

كما هددها في منشور آخر قائلاً: “سأقاتل دائمًا من أجل الحصول على حضانة طفلةي لا يهمني مقدار المال الذي سيكلفني ذلك.. لأتمكن من استعادة طفلةي معي”.