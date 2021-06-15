السيسي يوجه دعوة إلى أمير قطر

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في بيان نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية، أن السيسي، وجه دعوة إلى أمير قطر، لزيارة مصر في أقرب فرصة.

© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

وجاءت تلك الدعوة، خلال استقبال أمير قطر، وزير خارجية مصر، سامح شكري، الذي نقل تحيات الرئيس المصري إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولفت حافظ، إلى أن أمير قطر، نقل تحياته إلى الرئيس المصري، معربا عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية، التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين.

​ووصل سامح شكري، مساء أمس الأول الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 8 سنوات؛ وذلك للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد بدعوة من قطر.

وعقد الوزير المصري جلسة مباحثات رسمية مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس بمقر وزارة الخارجية القطرية، وبحضور وفدي البلدين.