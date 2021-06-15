كورونا... دولة عربية تطعم سكانها بأكثر من 16 مليون جرعة حتى الآن

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة الصحة السعودية في تغريدة على تويتر، أوضحت خلالها أن عملية التطعيم تتم عبر أكثر من 587 مركزا في جميع أنحاء المملكة.

وتوجهت الصحة السعودية إلى المواطنين والمقيمين، بدعوة إلى اتخاذ الخطوة، وتلقي اللقاح، من خلال التسجيل عبر تطبيق "صحتي".

وأواخر الشهر الماضي، قالت الصحة السعودية، إن 40 % من سكان المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد منذ بدء حملة التطعيم.

وتسعى المملكة لتسريع حملة التطعيم على مستوى البلاد في خضم سعيها لإحياء السياحة واستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية، التي تشكل حجر الأساس لبرنامج "رؤية 2030" الهادف لتنويع الاقتصاد.

كما تشدد السعودية الخناق على المتردّدين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال منعهم من الحج والسفر إلى الخارج ودخول الجامعات ومراكز التسوق في محاولة لتوسيع رقعة التطعيم.

وكانت حملة التطعيم ضد وباء كورونا قد انطلقت في السعودية في 17 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.