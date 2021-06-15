بأمر من الملك سلمان... إعدام سعودي بتهمة الخروج المسلح وزعزعة الأمن

دبي - محمود عبدالرازق - © Fotolia / Niroworld

أفادت "وكالة الأنباء السعودية "، بأن "مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش، أقدم على الخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة".

وأضافت أن هذه الخلية كانت تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية، وتصنيع القنابل، بقصد الإخلال بالأمن، وقيامها بالشروع في قتل رجال الأمن، عن طريق إطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، وتصنيع واستعمال قنابل المولوتوف.

وأوضحت، أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه".

وتابع البيان، "أن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وإفساد في الأرض، مما تم الحكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور"، مؤكدة أإنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش، في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.