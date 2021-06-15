أمير بارز يهاجم إيران بعد تصريحات أحمدي نجاد عن عودة الإخاء مع السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - تصريحات نجاد جاءت في مقابلة على قناة العربية السعودية، قال فيها "التفاهم هو الأساس، في تلك الحقبة لم يكن هناك سجال (بين السعودية وإيران) كما هو عليه اليوم، ولم يحصل أن أهان الطرفان بعضهما أو تبادلا التهديدات، وينبغي أن يعود الإخاء".

وقال الأمير سطام "أفعالكم تتناقض مع تصريحاتكم فأنتم السبب في فساد أي علاقة جيدة معكم، فمن يدير المشهد هناك هو المرشد العام وليس الرئيس الذي يقود حملة لتصدير الفكر الطائفي إلى الدول العربية بسبب أحقاده وأطماعه الفارسية وما حدث من نهب وقتل بالدول التي وجدت إيران فيها موطئ قدم خير شاهد ودليل".

ودعا نجاد إلى تأسيس اتحاد بين دول المنطقة على غرار الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن "أوروبا تقاتلت طويلا قبل أن تصل في النهاية إلى تجربة الاتحاد لصالح شعوبها".

واعتبر أنه "لا مجال لهيمنة قوة واحدة على مقدرات المنطقة"، مضيفا أن "الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أراد أن يكون الأعلى شأناً في المنطقة، لكنه واجه مشاكل جمة".

وعن أمثلة التعاون الذي يقصده بين بلدان المنطقة، قال الرئيس الإيراني السابق، إنه خلال فترة ولايته تعاون مع السعودية أكثر من مرة لرفع سعر النفط في عام 2012، مضيفاً أن خلال ولايته "لم تكن هناك تهديدات متبادلة بين الرياض وطهران".

وتابع: "يمكن دائماً توسيع نطاق التعاون بين إيران والسعودية لضبط الأمن في مياه الخليج، ولحل المشاكل العالقة في اليمن وأفغانستان وسوريا، فكلها قضايا يمكن حلها بالتفاهم والتعاون".