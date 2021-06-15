لبنان يشكر العراق مجددا على دعمه

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء شكر عكر على هامش لقاء جمعها، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه دولة قطر.

وعبرت وزيرة الخارجية اللبنانية عن متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جانبه أشاد وزير الخارجية العراقي بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين بغداد وبيروت.

وفي السياق نفسه أعرب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في وقت سابق، عن شكره إلى العراق بعد مصادقة الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب تواصل هاتفيا مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، شاكراً له جهوده وللحكومة العراقية دعمهم للبنان "في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها".

وأعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن رئيسها حسان دياب، تبلغ رسميا من العراق بمضاعفة كمية النفط المقررة للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا.