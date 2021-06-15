مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين على حدود غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "بدأت مواجهات قرب السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي ومجموعة صغيرة من الفلسطينيين"، وأشارت إلى إصابة فتى فلسطيني برصاصة في قدمه.

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تأتي تلك التطورات قبل ساعات من انطلاق "مسيرة الأعلام" التي ستجوب البلدة القديمة بالقدس ويؤدي المشاركون فيها رقصة في منطقة باب العامود العربية أحد أبواب البلدة، الأمر الذي قد يشعل الأوضاع مجددا بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى في المدن العربية بالداخل الإسرائيلي، بحسب مراقبين.

وأمس الإثنين، قالت حركة "حماس" على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع إلى إن"مسيرة الأعلام صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى"، داعية المقدسيين والفلسطينيين داخل إسرائيل إلى "الاستنفار وتصديهم لقطعان المستوطنين بمختلف الوسائل والأدوات".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أمس الإثنين على تنظيم المسيرة بعد تقييم للوضع أجراه وزير الأمن الداخلي "عومر بارليف" مع قادة أجهزة الأمن.

فيما كشفت قناة "كان" عن تكثيف الجيش الإسرائيلي من نشر منظومة القبة الحديدة بمناطق جنوب ووسط إسرائيل تحسبا لإطلاق الصواريخ من غزة.