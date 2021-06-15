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السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية تعلن النتائج الرسمية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يعقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، مساء اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية، للإعلان عن نتائج الإنتخابات التشريعية

وسيعلن شرفي عن نتائج الإنتخابات التشريعية، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، إبتداءً من الساعة الثالثة بعد العصر بالتوقيت المحلي.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد أعلن مساء السبت الماضي، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية بلغت بعد إنتهاء عملية التصويت  نحو 30% على المستوى الوطني.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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