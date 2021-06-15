شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاق إطاري بين حكومة السودان والحركة الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، بقصر الرئاسة وفد الحكومة الانتقالية في السودان، لمفاوضات جوبا برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية

فيما قالت صحيفة "سودان تربيون"، إن الوساطة الجنوب سودانية، حددت اليوم الثلاثاء، موعدًا لتوقيع اتفاق إطاري بين حكومة الانتقال والحركة الشعبية ـ شمال أو رفع جولة التفاوض الأولي.

ويختلف الطرفان حول 19 قضية مضمنة في مسودة الاتفاق الإطاري الذي يتضمن بنود تتعلق باستبدال المؤسسات السياسية وتغيير طريقة عمل القضاء ووضع ضمانات لتحقيق فصل الدين عن الدولة، وذلك من جملة قضايا عديدة.

وقال رئيس فريق الوساطة، توت قلواك، في تصريح صحفي، أمس الاثنين؛ إن "اجتماع الثلاثاء هو الحاسم، مما يعني إما توقيع الاتفاق الإطاري أو رفع جولة التفاوض".