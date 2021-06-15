شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات بالقاهرة يمثل بلاده فى اجتماعات الدوحة و"عكر" موفدة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل الدكتور حمد الشامسي سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دولة الإمارات فى الاجتماع التشاوري غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية، لبحث تطورات قضية سد النهضة، والذي يعقد صباح اليوم في الدوحة، وفق بيان للسفارة الإماراتية بالقاهرة.

كما تمثل لبنان فى الاجتماعات نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر.وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد استقبل صباح اليوم ، وزير الخارجية سامح شكرى، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "حاملاً رسالة من السيد الرئيس‫ عبد الفتاح السيسي‬، وزير الخارجية ‫سامح شكري‬ يلتقي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة".

وكان شكرى قد بدأ - أمس - زيارته إلى الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى أخيه أمير دولة قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على (بيان العُلا)، في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.