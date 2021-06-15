شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب يدعو لأجندة متفق عليها حول القضايا المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب مجاهد الهيل، إن الاجتماع الحضورى لأعضاء المكتب يمثل انتصارا مهما للجامعة العربية على تحدى فيروس كورونا، موضحا أن الكيان العربي المشترك لم يستسلم وواصل اجتماعاته افتراضيا أثناء الأزمة لحماية الجميع.

وأضاف فى كلمته أمام اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، أن المهم هي الإرادة والانتصار على كل من يحاول العبث بحياتنا وأمننا وأحلامنا سواء كان الفيروس أو أى عدو آخر، موضحا أنه سبق لنا وأن سجلنا انتصاراتنا على التنظيمات الإرهابية سواء كانت داعش أو القاعدة.

وشدد على ضرورة تكريس الاهتمام بما توليه المواثيق الإعلامية التى تركز على مفاهيم الانتماء للوطن والحفاظ على السلم الاهلى وعدم التحريض على العنف وتعزيز التعايش بين كل فئات المجتمع.

وأشار إلى بعض القضايا التى تحتاج وقفة موحدة، على غرار القضية الفلسطينية مؤكدا ضرورة الوقوف بشكل جاد مع الشعب الفلسطيني ورفض محاولات تهميشها.

وأضاف أنه ينبغي استثمار هذا اللقاء لما يتماشى مع قرارات الجامعة العربية ومجلس وزراء الاعلام العرب حول تكثيف النقاش حول أداء الإعلام العربي للوصول إلى اجندة متفق عليها فيما يتعلق بالقضايا المهمة اعلاميا وتستند بشكل مباشر على الاستراتيجية الإعلامية العربية التى تعكس طموحات الدول الأعضاء.