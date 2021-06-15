مشروع القدية يعلن عن وظائف شاغرة

الكويت - هبة التوبجي - كشفت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد مدير المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص سلسلة التوريد، أو أي مجال ذي الصلة، مساعد مدير الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة والسلامة، أو الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

وتشمل الوظائف مدير تطوير تصميم الحلبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير، مساعد مدير تطوير التصميم المعماري: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشارت إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على موقع شركة القدية للاستثمار .