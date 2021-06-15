شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر.. وإحالته للهيئة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت إدارة المرور بمنطقة الحدود الشمالية، من القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بحي الريان في مدينة عرعر. وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن قائد المركبة -بممارسته التفحيط- عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر. وأكدت أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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