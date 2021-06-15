تعرف على سر جمال البشرة والشعر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يعد البروبوليس (Propolis) بمثابة سر جمال البشرة والشعر؛ حيث إنه يساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة ويعمل على زيادة نمو الشعر وكثافته.



وأوضحت مجلة "Elle" المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن البروبوليس أو "صمغ النحل" غني بالمعادن مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين H وأحماض أمينية ومضادات أكسدة، وبالتالي فهو يتمتع بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات ومضاد للحساسية وطارد للسموم ومسكن للألم.

وبفضل هذه المزايا الجمّة يعمل البروبوليس المعروف أيضا باسم "العكبر" على تنظيف البشرة من الشوائب ويقضي على التجاعيد ويرطبها، ما يمنحها مظهرا نقيا ونضرا وملمسا ناعما يشع شبابا وحيويا.

من ناحية أخرى، يساعد البروبوليس على زيادة نمو الشعر وكثافته وتقوية بنيته، ما يحول دون تقصفه وسقوطه، كما يمنحه مظهرا لامعا يأسر الألباب.