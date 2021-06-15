القوات المسلحة العراقية تعلن عن تحرك عاجل بشأن الاعتداءات التركية المتكررة

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قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في تصريح مع "وكالة الأنباء العراقية"، إن "هناك تحركا دبلوماسيا من خلال وزارة الخارجية والدبلوماسية العراقية بشأن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية".

وأضاف أن "الدستور العراقي نص على احترام سيادة الدول كافة وبالتالي على جميع الدول احترام العراق وسيادته"، مشدداً على "أننا نرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للقيام بأي عمل إرهابي تجاه أي دولة جارة".

ودعا رسول، تركيا أن "تضع أمام أنظارها سيادة العراق، وفي حال ورود معلومات عن أي جهة تعطى للجانب العراقي، وهو من يتولى التعامل بشأنها".

وكانت آلاء طالباني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، قد اتهمت تركيا بالتمهيد لإنشاء قاعدة عسكرية في إقليم كردستان، شمالي البلاد، وبقطع أشجار في الإقليم ونقل أطنان من الخشب إلى الجانب الآخر من الحدود.

وزعمت طالباني أن تركيا ومن خلال تجريفها الأراضي في كردستان تمهد لإنشاء قاعدة عسكرية هناك، داعية حكومة بلادها إلى اتخاذ موقف رسمي مما سمتها "الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق". واعتبرت أن "تجريف الأراضي والبساتين الذي تقوم تركيا به فيه جانبان سياسي وبيئي"، لافتة إلى أن ذلك يعد خرقا للدستور العراقي واحترام حسن الجوار والمعاهدات الدولية.

وأعلن "حزب العمال الكردستاني"، أن الجيش التركي قصف مخيما للاجئين، شمالي العراق، بواسطة طائرة مسيرة، مؤكدا سقوط ثلاثة ضحايا مدنيين جراء القصف.

يأتي هذا بعد أن حذر أردوغان العراق من أن بلاده ستقوم بتطهير مخيم للاجئين يعتبر ملاذا آمنا للمقاتلين الأكراد. ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات أردوغان الذي قال إن "مخيم مخمور الذي يقع على بعد 180 كم جنوبي الحدود التركية ويأوي لاجئين أتراكا منذ أكثر من 20 عاما، يعد حاضنة للمقاتلين ويتعين التعامل معه".