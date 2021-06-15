شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الوطنى العراقى: رصدنا محاولات تسلل بين الحدود العراقية - السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاز الأمن الوطنى العراقى، اليوم الثلاثاء، استمراره في رصد محاولات تسلل بين الحدود العراقية السورية وتقديم المعلومات الى قيادة العمليات المشتركة.

وقال وكيل جهاز الأمن الوطنى العراقى حميد الشطري في تصريح صحفى إن "دور جهاز الأمن الوطني هو جسم المعلومات الاستخبارية عن المجاميع الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والواجهات التي تحاول التأثير على الأمن الوطني الداخلي وفق أجندات داخلية وخارجية وتحليل المعلومات وتقديم التقارير الاستراتيجية والتكتيكية لصانع القرار".