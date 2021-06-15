عارضة أزياء تدخل جينيس بـ"لحية كاملة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حطمت عارضة الأزياء البريطانية "حرنعام كور" رقمها القياسي السابق في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد اكتمال لحيتها.



وذكر موقع جينيس، الإثنين، أن كور سجلت رقمها القياسي السابق عام 2017 بصفتها أصغر ذات لحية تبلغ من العمر 24 عاماً و282 يوماً.

وتعاني كور منذ صغرها (12 عاماً) من حالة طبية أظهرت لحيتها كالرجال بسبب إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS)، ولم تؤثر لحيتها على عملها كعارضة أزياء مستقلة ومتحدثة تحفيزية تنشر رسالتها عن إيجابية قبول الجسم مهما كانت المعوقات.

ومن الأسئلة المحبطة التي عادة توجه إليها عن شعر لحيتها، قالت: "أسأل على الدوام لماذا لديك لحية؟ وأجيب ساخرة: حسنا، لماذا والدك له لحية؟".