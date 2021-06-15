تزوّج 38 امرأة.. وفاة كبير "أضخم عائلة في العالم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

غيّب الموت زيونا شانا عن عمر 76 عاماً في ولاية ميزورام الهندية، وهو رب أكبر أسرة في العالم.



وتوفي زيونا وهو زعيم طائفة دينية تمارس تعدد الزوجات، تاركاً وراءه 38 زوجة و89 طفلا و36 حفيداً، بحسب صحيفة "إنديا تايمز".

وكان شانا يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وأكد نبأ وفاته، رئيس وزراء ولاية ميزورام الهندية، زورامثانجا، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وذكر الأطباء أن حالة تشانا تدهورت في منزله القاطن في قريته "باكتاونغ تلانغنام"، ونقل إلى المستشفى مساء الأحد، حيث أعلنت وفاته لدى وصوله.

من الصعب حسم ما إذا كان زيونا شانا هو بالفعل رب أسرة أكبر عائلة في العالم، وذلك لأن هناك آخرين يدعون اللقب.

كما أنه من الصعب تقدير الحجم الدقيق لعائلة شانا، إذ يزعم أحد التقارير الهندية على الأقل أنه كان لديه 39 زوجة و94 طفلا و33 حفيدا وحفيد واحد من حفيد، وهو ما يصل إلى 181 شخصا.

ويعتبر زيونا شانا وأسرته الكبيرة مصدر جذب للسياح إلى قريتهم في شمال شرقي الهند، والذهاب لرؤية منزله الذي يضم 4 طوابق و100 غرفة، وذكرت وسائل إعلام محلية أن زوجاته يتشاركن في عنبر للنوم بالقرب من غرفة نومه الخاصة.

وشانا من مواليد عام 1945، والتقى بأكبر زوجاته عندما كان عمره 17 عاما، وهي تكبره بثلاث سنوات.