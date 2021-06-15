مباراة الوداد وكايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة.. اعرف المواعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يستعد فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.



وتتكرر المباراة للمرة الثالثة في هذه النسخة من دوري أبطال أفريقيا، حيث التقى الفريقان في دور المجموعات، وحقق الوداد انتصارا كبيرا في المغرب برباعية نظيفة، قبل أن يخسر بهدف دون رد في جنوب أفريقيا.

ويستضيف الوداد كايزر تشيفز، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب، يوم السبت 19 يونيو/حزيران، في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الجنوب أفريقي يوم 25 يونيو/حزيران في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وستقوم قناة "beIN Sports HD 4" بنقل المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن المواجهة الأخرى في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا تجمع بين فريقي الترجي التونسي والأهلي المصري.