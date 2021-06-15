شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تشارك فى اجتماعات الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء الأردنية أن الأردن ستشارك في أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي ستعقد غدا الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، موضحة أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين سيترأس الوفد.

وذكرت وكالة الأنباء اليوم الثلاثاء، أن الدورة الحادية والخمسون لمجلس وزراء الإعلام العرب تكتسب أهمية خاصة، كونها تناقش عدداً من القضايا والموضوعات، أبرزها القضية الفلسطينية التي تتصدر جدول أعمال المناقشات، والاستراتيجية الإعلامية العربية، وخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج التي تهدف إلى تعزيز التوجهات الإعلامية الداعمة لهذه القضية العادلة عبر التكاتف والتعاون والتضامن مع مختلف مكونات الإعلام العربي.

وأوضحت أن الدورة الحادية والخمسون التي تعقد بمقر الجامعة لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا، تبحث قضايا تهم مستقبل الإعلام العربي؛ منها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، إلى جانب إدراج مادة الإعلام التربوي "التربية الإعلامية" في المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي، موضحة أن وزراء الإعلام العرب في جدول أعمال المجلس سيناقشوا أهمية تفعيل دور الإعلام الإلكتروني في التصدي لظاهرة الإرهاب، وتحديد عاصمة الإعلام العربي للعام المقبل.