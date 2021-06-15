شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": آلية جديدة لمخيمات شركات حجاج الداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الحج والعمرة، أنها ستطبق هذا العام آلية استثنائية جديدة لتخصيص المواقع والمخيمات لشركات ومؤسسات حجاج الداخل بسبب ظروف الجائحة ومحدودية أعداد الحجاج البالغ عددهم 60 ألفا من المواطنين والمقيمين.وفق عكاظ.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التخصيص للشركات والمؤسسات ستكون قياسا إلى إجمالي عدد الحجاج المرخص للشركات والمؤسسات بما لا يتجاوز 17٪ فقط، وسيتم تنفيذ التخصيص على 3 مراحل رئيسية، المرحلة الأولى تخصص للشركات والمؤسسات الراغبة في العمل وفقًا للصيغة الأولى (العمل في مخيم مستقل) التي يحق لها اختيار مخيمات بسعات من 100-600 حاج وعددها 25 مخيما.

وستتولى الوزارة التخصيص حضوريا في القاعة حسب الموعد والأوقات المحددة لكل مجموعة وتمنح الأولوية في الاختيار والتخصيص للمنشأة ذات التقييم الأعلى طبقا لتقييم 1439هـ، شريطة ألا تكون الطاقة الاستيعابية للمخيم المختار أعلى من حصتها بعد تطبيق النسبة، وستراعي الوزارة قبل التخصيص إجراء القرعة بين المنشآت ذات الدرجات المتطابقة في التقييم.

ويستمر التخصيص في هذه المرحلة لحين تخصيص كافة المخيمات، أو التخصيص لكافة المنشآت المتقدمة، وفي حالة وجود مخيمات لم تخصص في هذه المرحلة سيتم ترحيلها إلى مرحلة التخصيص الثالثة ليتم التخصيص عليها للتحالفات.

وعلى صعيد متصل، نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لهذا العام، ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة.

وتضمنت الآلية التي أعلنتها الوزارة، التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة الاشتراطات التالية: «أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً، ويشترط التحصين بأنواعه الثلاثة، وهي: محصن، ومحصن بجرعة واحدة، ومحصن متعاف، والخلو من الأمراض المزمنة».

وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين السعوديين، ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، كما أكدت وزارة الحج والعمرة تسجيل الراغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم «مع عصبة النساء».

وأشارت الوزارة إلى أن الفرز يتم بناءً على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية، والأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج، مع مراعاة الفئات العمرية، وشراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من اختيار الباقات تجنباً للإلغا