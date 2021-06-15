شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: أكثر من 450 ألف طلب تسجيل لحج هذا العام خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن عدد طلبات التسجيل لحج هذا العام خلال الـ24 ساعة الماضية قد وصل إلى أكثر من 450 ألف طلب.
وأشارت إلى أن نسب التسجيل لحج هذا العام 60٪ ذكور و 40٪ إناث .
وكانت وزارة الحج قد أعلنت يوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الراغبين في أداء الحج لحجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني.
وأوضحت أنه يمكن الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات الراغبين في الحج واختيار الباقات :هنا.
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