شكرا لقرائتكم خبر عن كم مرة يمكنك التبرع بالدم خلال السنة الواحدة؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أن التبرع بالدم له فوائد صحية ويعد من الأعمال الخيرية والإنسانية، لكنه في نفس الوقت قد يكون له بعض الأضرار، مبينة طريقة التبرع بالصفائح الـدموية.

وشددت الوزارة أنه من الخطأ التبرع بالـدم أكثر مما يلزم، لافتة إلى أن الحد الأقصى المسموح به للتبرع يكون مرة كل شهرين، بحيث لا تزيد عدد مرات التبرع في السنة عن 5 مرات.