شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة حتى الـ8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بمنطقة المدينة المنورة. وتضمن التنبيه رياحا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع. وتبدأ الحالة في الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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