مفاجأة "لن تتوقعها" من مايكروسوفت لعشاق "إكس بوكس".. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مايكروسوفت النقاب عن الثلاجة Xbox Mini Fridge الصغيرة، التي تتيح لأصحاب جهاز الألعاب Xbox الاحتفاظ بالمشروبات المثلجة أثناء اللعب.



وتروج الشركة الأمريكية للثلاجة الجديدة بأنها "أكثر ثلاجة صغيرة كفاءة في العالم"، وذلك بفضل تقنية التبريد الخاصة بجهاز الألعاب Xbox المعروفة باسم (Xbox Velocity Cooling Architecture).

وتمتاز الثلاجة Xbox Mini Fridge الصغيرة بتصميم يحاكي جهاز الألعاب Xbox Series X، بما في ذلك وحدة تشغيل الأقراص ومنفذ USB بالجهة الأمامية.

ولم تفصح مايكروسوفت عن المزيد من التفاصيل سوى أنه من المقرر طرح الثلاجة بحلول نهاية العام الجاري.

وذكرت الشركة في بيان أن مبيعاتها زادت خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 17% إلى 43.1 مليار دولار، في حين كان المحللون يتوقعون مبيعات بقيمة 40 مليار دولار تقريبا.

وقفزت أرباح مايكروسوفت خلال الربع الثاني بنسبة 33% سنويا إلى 15.5 مليار دولار.

كان الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا قد حول تركيز مايكروسوفت نحو خدمات الحوسبة السحابية بقيمة خدمات الحوسبة والتطبيقات عبر الإنترنت.

وزادت إيرادات قطاع "الحوسبة السحابية الذكية" بنسبة 23% سنويا إلى 14.6 مليار دولار.

وكان السبب الأساسي وراء زيادة إيرادات القطاع، هو نمو نشاط منصة الحوسبة السحابية أزور بنسبة 50%.

ووفق البيان، سجلت مايكروسوفت زيادة بنسبة 40% في إيرادات قطاع جهاز ألعاب الكمبيوتر إكس بوكس الذي شهد طرح إصدار جديد من الجهاز خلال الربع الثاني من العام المالي.

وزادت إيرادات مايكروسوفت من نظام التشغيل ويندوز بنسبة 10% سنويا، في حين زادت إيرادات قطاع أجهزة الكمبيوتر اللوحي والدفتري سورفيس بنسبة 3.5% إلى أكثر من ملياري دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.