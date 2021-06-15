شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وفرنسا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي مع السفير الفرنسي لدى بغداد، برينو أوبیر، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتسهيل عمل الشركات الفرنسية في العراق.

وذكرت وزارة المالية العراقية - في بيان - أن وزيرها "استقبل اليوم سفير جمهورية فرنسا في العراق والوفد المرافق له، حيث تم التطرق إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال الاستثمار والدعم المتبادل بين البلدين وتسهيل عمل الشركات الفرنسية في العراق".

وأعرب السفير الفرنسي عن استعداد بلاده لدعم العراق في شتى المجالات لاسيما المجالات المالية والاقتصادية.