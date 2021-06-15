شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا لدى بغداد يؤكد دعم بلاده للعراق فى حربها ضد الارهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير روسيا الاتحادية الجديد لدى بغداد ايلبروس كوتراشيف دعم بلاده للحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون بمكتبه في مقر الوزارة لبحث سبل تطوير العلاقات العراقية الروسية.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع العراقي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - بالعلاقات المتينة التي تربط الشعبين الروسي والعراقي في كافة المجالات.