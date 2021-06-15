عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مايكروسوفت تنهي دعمها لنظام Windows 10 في أكتوبر 2025

الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365

أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت إنهاء دعم نظام التشغيل الحالي Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، وذلك بعد 10 سنوات منذ طرح نظام التشغيل لأول مرة.



وهذا يعني أن مايكروسوفت ستتخلى عن دعم Windows 10 Home و Pro و Pro for Workstations و Pro Education في 14 أكتوبر 2025، ولن تصدر أي تحديثات وإصلاحات أمنية أخرى بعد ذلك التاريخ.

وتخطط العملاق التكنولوجي للانتقال إلى الإصدار التالي من Windows، الذي سيظهر في 24 يونيو، وسيستغرق حوالي أربع سنوات، وخلال الفترة الماضية قدمت الشركة الكثير من التلميحات بأنها جاهزة لإطلاق Windows 11.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا نادالا، خلال فيديو تشويقي، عن طرح الإصدار الجديد من نظام التشغيل Windows في حدث رسمي سيتم عقده يوم 24 يونيو الجاري، في تمام الساعة 11 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة، وتتضمن دعوة الحدث نافذة تخلق ظلًا بمخطط يشبه الرقم 11.

جدير بالذكر، لن تكشف تغريدات مايكروسوفت عن تفاصيل دقيقة حول الجديد من مميزات منصة Windows، إلا أن الرئيس التنفيذي أكد أن هذا التحديث سيكون من بين أهم التحديثات المقدمة من الشركة لنظام التشغيل.

ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد مع تغييرات جوهرية في مستكشف الملفات الخاص بالويندوز وقائمة البداية، بالإضافة إلى مركز الأنشطة الحوسبية، والرموز الجديدة، ودعم صوت Bluetooth محسّن.

وتعمل مايكروسوفت على شيء يُطلق عليه اسم ”Sun Valley“، الذي أشارت إليه الشركة أنه ”تجديد مرئي شامل لنظام Windows ”، سيكون هناك العديد من التغييرات الأخرى.