شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 4 إرهابيين بمحافظة ميسان جنوب شرق العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت الشرطة العراقية القبض على 4 إرهابيين في منطقة "المجر" جنوب غرب محافظة ميسان جنوب شرق العراق.

وذكرت مديرية الشرطة في ميسان أن عناصر الشرطة في ميسان نفذت حملة تفتيش واسعة تمكنت خلالها من القبض على 4 متهمين بالإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين فيما يعرف (بالدكة العشائرية)".

وأشارت إلى أنه تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتعرف "الدكة العشائرية" بأنها هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم، وقد شاعت هذه العادة بصورة لافتة عقب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003م