شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تدمير نفقين لداعش ضمن عملية "أسود الجزيرة" غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير نفقين لتنظيم (داعش) الإرهابي ضمن عملية أسود الجزيرة الثانية لملاحقة بقايا التنظيم غربي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية أن قيادة القوات البرية شرعت من خلال قيادة عمليات (الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين) والقيادات والقطاعات الملحقة بها وبأكثر من 10 محاور وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش الأبطال، بعملية أسود الجزيرة الثانية، للبحث والتفتيش عن عناصر التنظيم ضمن قاطع الجزيرة غربي البلاد؛ ما أسفر عن العثور على نفقين لعصابات داعش الإرهابية وتدميرهما بالكامل.

وأضافت أنه تم تفجير مخبأ لعصابات داعش الإرهابية ضمن محور لواء المشاة الآلي الـ(30) قرب منطقة كشيكش، وتدمير مخبأ آخر ضمن قاطع الفوج الأول لواء المشاة الآلي الـ(30)، منوهة بأنه تم تفجير عبوة ناسفة مسيطر عليها من قبل محور مقر القيادة على طريق السكريات، ومخبأين أحدهما يحتوي على 12 عبوة بلاستيكية C4 والآخر كان مفخخا بالكامل، وفي نفس السياق تم معالجة 3 صهاريج من قبل طيران الجيش.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، في وقت سابق اليوم، قد أعلنت انطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي غربي البلاد.