شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خطأ كاد يسبب كارثة على الطريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - واصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تصادم على الطريق بسبب خطأ من قائد مركبة من نوع “هايلكس”.

وظهر خلال المقطع قائد مركبة “هايلوكس” يدخل بشكل مفاجئ من مطريق جانبي إلى طريق رئيسي، مما تسبب في حدوث تصادم مع سيارة كانت على الطريق.

ونندد متداولو المقطع بمثل هذه الممارسات التي قد تسبب وقوع حوادث على الطريق، مطالبين من الجهات الرسمية باتخاذ ما يلزم لوضع حد لمثل هذه الممارسات.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالمسار المحدد على الطريق والالتزام بالقواعد المرورية للحد من وقوع الحوادث والارتباك المروري وأيضا لتفادي تسجيل المخالفات على قائدي المركبات.