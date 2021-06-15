الجامعة العربية: ندعم كافة خيارات مصر والسودان لحل أزمة سد النهضة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن مصر والسودان يتعاملان حتى هذه اللحظة بشكل مسئول بعيدا عن التصعيد من أجل الحل السلمي للأزمة.

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في تصريحات لتلفزيون "صدى البلد" المصري، إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة غدا يهدف لدعم موقف مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي.



وشدد زكي على أن "النزاع حول السد الإثيوبي جدي وليس هامشيا أو ثانويا كما يحاول البعض أن يصوره".

وكشف أن هناك اتجاه لتقديم دعوى إلى مجلس الأمن لتحمل مسئولياته إزاء هذا النزاع، الذي يهدد حياة الشعب المصري والسوداني واستقرار المنطقة.

وأوضح السفير حسام زكي، أن هناك دولا تسعى لعدم مناقشة أي أزمة متعلقة بالمنابع المائية، لأنها تحوي منابع للنيل، ومن ثم تكون صاحبة مصلحة في عدم مناقشة ملف السد الإثيوبي.



ونوه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بأن مجلس الأمن يدرك أن النزاع المائي سيهدد استقرار المنطقة، ولديه صلاحية التدخل والتعامل مع هذا الملف وفقا لميثاق الأمم المتحدة.