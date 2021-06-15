وزير خارجية العراق يدعو دول الجوار لعقد حوار في بغداد لتقريب وجهات النظر

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، أن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى اليوم الاثنين، سامح شكري وزير الخارجية المصري، على هامش زيارته للدوحة للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه دولة قطر، لافتة إلى أنه "جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة، والحرص المتبادل على تطويرها في جميع المجالات".

وتابع البيان: "بحث الجانبان آخر التطوُّرات بالمنطقة، وضرورة بذل الجهود من أجل الحفاظ على الأمن، والاستقرار، والعمل باتجاه حلحلة المشاكل، والأزمات من خلال اعتماد الحوار، وعدم التصعيد؛ لأنه لا يخدم المنطقة"، مشدا على "أهمية تعزيز التشاور، والتباحث حول عدد من القضايا الإقليميّة التي تهمُّ البلدين ".

وأشار وزير الخارجية العراقي، وفقا للبيان، إلى "أهمية عقد القمة الثلاثيّة بين العراق، ومصر، والأردن"، داعياً إلى "عقد حوار يجمع دول الجوار العراقي في بغداد لتقريب وجهات النظر، وتعزيز آلية الحوار، والتفاوض لحل جميع القضايا التي تهم المنطقة".

​ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور اجتماعين تشاوري وطارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة مختلف القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها الأخيرة وأطر التهدئة في قطاع غزة، وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، كشف الشهر الماضي، أن العاصمة بغداد استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية، فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن لقاء عقد بين الجانبين السعودي والإيراني في العاصمة العراقية بغداد تناول العلاقات الثنائية، وملفات إقليمية.