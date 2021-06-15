الدفاع اليمنية: مقتل مسلحين من الحوثيين بعد استهداف أحد معاقلهم شمالي الجوف

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وذكر موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موال للجيش)، استدرجت مجموعة من عناصر الحوثيين كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة الخنجر شمال الجوف".

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ونقل الموقع عن قائد لواء الحسم في الجيش اليمني، العميد هادي حمران الجعيدي، قوله إن "مجموعة الحوثيين التي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية، وجدت نفسها محاصرة من كل الاتجاهات من قوات الجيش الوطني، التي أحكمت عليها الحصار وأوقعتها في كمين مُحكم".

وأكد العميد الجعيدي، "تكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد".

الخميس الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة مسلحين من جماعة الحوثيين، خلال صد قواته هجوماً على مواقع عسكرية غرب جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال مدينة الحَزم مركز الجوف.



وتشهد محافظة الجوف منذ سيطرة جماعة الحوثيين في الأول من مارس/آذار العام الماضي، على مدينة الحَزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، معارك كر وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دوليا، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.