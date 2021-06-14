شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع موعد انتهاء موسم الغبار في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن ينتهي موسم الغبار في المملكة بحلول نهاية شهر يوليو بمشيئة الله.
وقال الزعاق، إن المملكة تشهد هذه الأيام موسم رياح البوارح الحارة والجافة والمثيرة للغبار والأتربة الزاحفة، خاصة على المناطق الشرقية والوسطى، مبينًا أن موسم غبار البوارح يبدأ في نهاية شهر مايو ويستمر لشهري يونيو ويوليو.
وأضاف د. خالد الزعاق: “أن رياح البوارح تأتي على شكل موجات دائمة وتستمر من 3 إلى 10 أيام، مشيرا إلى أنها “رتيبة” بحيث تبدأ بالهبوب من شروق الشمس وتشتد في حال الظهيرة، وإذا غربت الشمس فإن الغبار يترسب على الأشياء فتهدأ.
وختم د. خالد الزعاق بقوله: “أن رياح البوارح تتشكل نتيجة لمنخفض الهند وارتفاع قيم الضغط السطحية على حوض البحر الأبيض المتوسط وانخفاضها على جنوب شبه الجزيرة العربية، خاصة نواحي الربع الخالي، فيما يمتد تأثيرها على جنوب العراق، والكويت، والمنطقة الشرقية من المملكة ووسطها، والبحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان”.
كانت هذه تفاصيل خبر «الزعاق» يتوقع موعد انتهاء موسم الغبار في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.