شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على القطاعات المستهدفة بعملية «التخصيص» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة بالمركز الوطني للتخصيص، هاني الصائغ القطاعات المستهدفة في عملية “التخصي”.
وأضاف خلال لقاء مع قناة “السعودية”، أن القطاعات المستهدفة هي “الصحة- البيئة والمياه- البلديات والإسكان- الطاقة – النقل – الداخلية- الاتصالات- التعليم- الحج والعمرة- الموارد البشرية)
وأكد أن الهدف الرئيسي من التخصيص هو رفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن القطاع الخاص قادر على رفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمستفيدين، وقادر على زيادة كفاءة التشغيل.
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