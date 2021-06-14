شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة تحجب الرؤية على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

كما تشمل الحالة الجوية منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير، بينما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فتسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة والأحساء 45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 16 درجة كأقل درجة حرارة.