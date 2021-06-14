شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة تحجب الرؤية على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.
كما تشمل الحالة الجوية منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير، بينما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فتسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة والأحساء 45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 16 درجة كأقل درجة حرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح نشطة تحجب الرؤية على 6 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.